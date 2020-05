Vreven staat op het punt om bij een nieuwe club te tekenen, in Nederland weten ze al wie

Stijn Vreven staat naar aanleiding van het boek over zijn leven door Dave Peters volop in de spotlights. Maar hij wil zo snel mogelijk ook weer aan de slag gaan. En blijkbaar zit dat in de pijplijn...

Vreven onthulde bij TV Limburg dat hij al contact heeft met een club. "Ik zit in de wachtkamer, maar ik heb wel een eerste gesprek gehad met een buitenlandse club. Nederland? Dat zou zomaar kunnen", gaf hij toe. Volgens Veronica Inside is die club ook al bekend. Het zou Roda JC worden, dat momenteel zonder trainer zit. De club uit Kerkrade veranderde woensdag voor de vijfde keer in korte tijd van eigenaar.