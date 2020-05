De Bruyne dreigt record dat al vijf jaar op de tabellen staat in Bundesliga kwijt te spelen

Met nog zeven wedstrijden te gaan in de Bundesliga lijkt het record van Kevin De Bruyne in gevaar te komen. Thomas Müller is immers goed op weg om het assistenrecord aan te vallen.

De Bruyne heeft nog steeds het meeste assists in de Bundesliga-geschiedenis op zijn naam: 21 stuks in het seizoen 2014-2015 als speler van Wolfsburg, meteen ook zijn laatste jaargang voor Manchester City hem kwam wegplukken. Met zijn assist van gisteren zit Thomas Müller hem nu op de hielen. De ster van Bayern München gaf tegen Eintracht Frankfurt zijn 17de assist van het seizoen. Er is er trouwens nog eentje goed bezig: Thorgan Hazard. Die zit bij Borussia Dortmund nu al aan 12 assists, evenveel als in zijn beste seizoen. Ook hij gaat dus waarschijnlijk zijn persoonlijk record verbeteren.