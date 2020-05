Viert Axel Witsel zijn rentree in de clash met Bayern München? Dortmund-trainer is optimistisch

Axel Witsel moest de hervatting van de Bundesliga aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder had een spierblessure maar zou dinsdag alweer zijn opwachting kunnen maken in de absolute clash met Bayern München.

Dinsdag ontvangt Borussia Dortmund competitieleider Bayern München in het Signal Iduna Park. Met een overwinning kunnen de Borussen de zware 4-0 nederlaag van de heenronde doorspoelen en tot op een punt komen van FCB in de stand. Beide topclubs bleven foutloos in hun eerste twee partijen na de hervatting van de Bundesliga.

Die moest Dortmund overigens afwerken zonder Axel Witsel. De Rode Duivel bleef aan de kant met een spierblessure. Dinsdag zou hij echter opnieuw van de partij kunnen zijn. Zijn coach, Lucien Favre, ziet het alvast positief in. "Axel heeft gisteren (zondag, nvdr.) met de groep getraind. Hij kan in de basiself staan", liet Favre optekenen in zijn voorbeschouwing op de match.