Ziet Zlatan Ibrahimovic zijn voetbalpensioen akelig dichtbij komen door zware blessure?

Heeft Zlatan Ibrahimovic zijn laatste wedstrijd voor AC Milan gespeeld? De Zweed zou een zware voetblessure hebben opgelopen en zou wel eens maanden out kunnen zijn.

In het begin van het coronavirus in Europa staken de geruchten over een mogelijk einde van de carrière van Zlatan Ibrahimovic de kop op. Intussen is men in Italië van plan om de competitie weer te hervatten, maar loopt de Zweed het risico om het verdere verloop van het seizoen aan zich voorbij te laten gaan.

Sky Italia meldt namelijk dat de acrobatische spits een blessure heeft opgelopen tijdens een wedstrijdje op training. Na een schot ging hij liggen en moest hij met een karretje naar de kleedkamers gevoerd worden, waarna hij het complex al mankend verliet.

Bijna 39 jaar

De precieze aard van de blessure is nog niet bekend, maar volgens Sky gaat het om een kuitblessure en een probleem met de achillespees. In oktober wordt Zlatan 39 en bij een zware blessure aan de achillespees zou hem een lange revalidatie te wachten kunnen staan.