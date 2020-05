Charly Musonda Jr kan na vele tegenslagen bijna weer aan voetballen denken: "Er was nog maar 20% kans dat ik weer profvoetballer zou worden"

Hij was misschien wel het grootste talent dat er destijds rondliep in België, maar vele uitleenbeurten en vooral blessures later is er licht aan het einde van de tunnel voor Charly Musonda Jr.

De vraag is of Musonda ooit zijn potentieel nog zal bereiken. Ondertussen is de middenvelder er 23 en heeft hij amper 43 wedstrijden op het hoogste niveau erop zitten. Wij hopen alvast dat Charly snel weer kan terugkeren naar het veld en kan tonen wat hij allemaal in zijn mars heeft.