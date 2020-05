Westerlo geeft ancien - die ook coach blijft - een nieuw contract: "Te jong om te stoppen"

Westerlo heeft Koen Van Langendonck al een nieuw contract gegeven en nu heeft ook derde doelman Kristof Van Hout zijn verbintenis vernieuwd. De 2m08 grote en 33-jarige doelman tekende bij voor twee seizoenen.

"Ik had een goed gesprek met trainer Bob Peeters en met enkele mensen binnen de club”, zegt hij in HBvL. "Ik ben nog te jong om te stoppen als doelman. Als de trainer mij nodig heeft, wil ik topfit zijn. Daarom koos ik in eerste instantie voor een verlengd verblijf bij Westerlo."

"Mijn hoofddoel is de promotie met Westerlo naar de Jupiler Pro League. Ik wil nog minstens twee jaar actief zijn als doelman. Dat ook Westerlo vragende partij was, kwam me dus goed uit."

Intussen blijft hij ook coach van de Westelse beloften. "De combinatie tussen zelf speler zijn en die jonge gasten trainen, spreekt me nog steeds aan. Ik heb zelf alle diploma's die een keeperstrainer kan verkrijgen en als veldtrainer moet ik alleen mijn Pro Licence-diploma nog behalen en daarvoor een examen afleggen."