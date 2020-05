Krijgt Lommel een coach met ervaring in de JPL? 'Stijn Vreven en ex-coach Anderlecht worden genoemd'

Lommel SK maakte donderdag bekend dat het contract van Peter Maes niet verlengd wordt. Wie de nieuwe T1 zal worden, is vooralsnog niet bekend. Het Laatste Nieuws meent dat Stijn Vreven en Simon Davies twee namen zijn die circuleren in het Soevereinstadion.

Het wordt dus uitkijken wie de City Football Group voor ogen heeft als opvolger voor Maes. HLN meent dat Stijn Vreven en Simon Davies twee veelgenoemde kandidaten zijn voor deze functie.

Stijn Vreven kende een hels seizoen met Lokeren. De Limburger knoopte al gesprekken aan met een buitenlandse club, het Slovaakse AS Trencin. Vreven was in het verleden al coach van Lommel. Bovendien werkte hij in het seizoen 2016/2017 voor NAC Breda, dat toen een samenwerkingsakkoord had met Manchester City.

Ook Simon Davies zou een piste zijn. De Welshman, met een verleden bij Man City, begon aan het seizoen als T1, maar werd na de komst van Vercauteren aan de kant geschoven. In februari verliet hij Anderlecht met stille trom, zogenaamd om persoonlijke redenen.