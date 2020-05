Getafe-voorzitter lekt plannen UEFA over voortzetting Champions League en Europa League

In Duitsland is men er al terug aan begonnen. Ook in Engeland, Spanje en Italië hervat men weldra. Maar wat met de Champions League en Europa League? Daar blijft het vooralsnog erg stil rond. Angel Torres, voorzitter van Getafe, lichtte een tip van de sluier.

Getafe, dat Ajax uitschakelde, zit nog steeds in de Europa League. Angel Torres, hun voorzitter, gaf op een Spaans radiostation prijs dat de twee grootste Europese toernooien wellicht in speciale vorm hervat zullen worden. "Er ligt een plan op tafel waarbij de ploegen vanaf de kwartfinales slechts één duel zullen moeten spelen, in plaats van thuis en uit. Op 17 juni is er een vergadering van het uitvoerend comité, waarin een definitieve beslissing genomen zal worden." Het is niet bekend hoe de organisatie van de matchen zal worden toegekend of eventueel op neutraal terrein zouden afgewerkt worden.