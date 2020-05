Aster Vranckx legt het geheim achter zijn indrukwekkende fysiek uit: "Maar mijn broers slaan me KO"

Afgelopen seizoen maakte België kennis met Aster Vranckx, de 17-jarige middenvelder van KV Mechelen. Vanuit het niets maakte die indruk met zijn viriele en kwaliteitsvol spel. Hij blijft kalm, maar heeft toch ambitie voor volgend seizoen.

Vranckx blijft nog minstens een jaar bij KV Mechelen om zichzelf nog te verbeteren. Al is er aan dat lichaam weinig werk meer. "Ik ben van nature sterk, maar mijn lichaam heeft zich fel ontwikkeld", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Mijn vader is een boksliefhebber en mijn broers Jonathan en Nicolas zijn allebei boksers."

"Ik train geregeld met hen. Vroeger voor school ging ik soms veertig minuutjes lopen, tegenwoordig trainen we af en toe samen met de bokszak in onze schuur. Dat put je uit. Neen, zelf stond ik nooit in de ring. Als ik zou boksen tegen mijn broers, dan slaan ze mij knock-out.”

De ambities zijn duidelijk... “Een vaste waarde worden bij Mechelen en het zou leuk zijn om eens opgeroepen te worden voor de Belgische beloften. Dankzij mijn mama Claudine­ heb ik natuurlijk ook Congolees bloed, maar mijn hart ligt in België. Op termijn droom ik van de Rode Duivels.”