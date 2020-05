Voetballers gerustgesteld na studie? "Niet meer risico dan in de supermarkt" en "Publiek blijft de grootste risicofactor"

Een studie in Nederland komt met een geruststellende conclusie voor voetballers die momenteel weer aan de slag moeten: "Risico op besmetting tijdens matchen is zo goed als verwaarloosbaar."

“Een besmetting kun je nooit helemaal uitsluiten”, zegt Edwin Goedhart, een arts verbonden aan de Nederlandse Voetbalbond, in HLN. “Maar als je de bestaande maatregelen in acht neemt, dan is het risico op besmetting tijdens een voetbalwedstrijd niet groter dan in de supermarkt. Zo goed als verwaarloosbaar dus.”

Er zijn nauwelijks nabije contactmomenten concludeert hij. Hij wordt daarin gesteund door Marc Van Ranst. “Voetbal is niet de grootste risicosport, in tegenstelling tot bijvoorbeeld worstelen of judo, al blijft het natuurlijk wel een ploegsport. Je speelt dus niet alleen samen, maar je traint ook samen, je zit samen in de kleedkamer... Maar ik heb er niets op tegen dat er hier en daar al matchen gespeeld worden. Het publiek bij zo’n wedstrijd is en blijft de grootste risicofactor."