Bundesliga: Schalke 04 in vrije val, Ex-STVV'er nekt Casteels

Voor Schalke 04 gaat het van kwaad naar erger. Ook tegen staartploeg Werder Bremen verloor de ploeg uit Gelsenkirchen. Door de recente 0 op 12 zakt de ploeg van Raman, die inviel, verder weg in het klassement.

Werder Bremen pakt door de krappe overwinning de laatste strohalm om zich alsnog te redden. Een pareltje van Bittencourt volstond voor de zege.

Eerder deze week won Wolfsburg met ruime cijfers op het veld van Leverkusen, maar daar konden Casteels en co vandaag geen vervolg aan breien. Het was ex-STVV'er Kamada die de 1-2 voor Frankfurt in de slotfase scoorde. Hertha won in eigen huis met 2-0 tegen Ausburg. Boyata en Lukebakio, die na 65 minuten naar de kant werd gehaald, begonnen in de basis.