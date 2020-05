Thibaut Courtois kijkt reikhalzend uit naar herstart La Liga: "Mijn balgevoel niet kwijtgeraakt"

Thibaut Courtois kan niet wachten tot hij weer in doel kan staan voor Real Madrid. De doelman kan binnen twee weken de competitie hervatten en voelt zich er klaar voor.

"Ik heb tijdens de lockdown thuis wat op de loopband gezeten en wat krachtoefeningen gedaan, maar dat is toch niet hetzelfde. Gelukkig kon ik af en toe wat in de tuin trainen", kijkt Courtois terug. "Ondertussen trainen we terug in groepjes en begint het toch weer aan te voelen als een gewone training. De spelers kunnen ook al afwerkoefeningen doen, dat helpt."

Courtois voelt zich dan ook helemaal klaar voor de laatste elf wedstrijden van de competitie. "De honger is groot om weer te voetballen. Mijn ploegmaats en ik zullen klaar zijn om opnieuw te voetballen. Ook Hazard. Die kon van de pauze gebruik maken om weer fit te worden en traint terug met veel energie."

Ook voor de spelers van Real Madrid was het de afgelopen maanden aanpassen. "Het went wel, maar laten we toch hopen dat alles weer snel normaal wordt. Ik ben blij dat dit nu gebeurt en niet 25 jaar geleden. Dan was het allemaal anders gelopen."

Real Madrid heeft nog 11 wedstrijden om twee punten goed te maken op leider Barcelona. De twee clubs spelen niet meer tegen elkaar dit seizoen.