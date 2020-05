Toptalent weigerde transfer naar Real omdat... hij Sergio Ramos "niet mag"

De 17-jarige Harvey Elliott verhuisde vorige zomer van Fulham naar Liverpool. Het toptalent had echter ook naar Real Madrid gekund, maar dat ging niet door om een nogal speciale reden.

Elliott maakt er geen geheim van dat hij altijd al fan geweest is van Liverpool. Maar Real kon hem toch overhalen een tour te doen in het Santiago Bernabéu en het trainingscomplex. Toen hij bij het shirt van Sergio Ramos aankwam, vroeg de begeleider of hij een ontmoeting wou met de kapitein van de Koninklijke.

"Nee, dat is prima, dank je", antwoordde Elliott volgens The Athletic. "Ik mag hem niet na wat hij heeft gedaan met Mohamed Salah."

Ramos trok in de Champions League-finale van 2018 Salah al in de beginminuten van het veld. Die moest met een geblesseerde schouder de strijd opgeven. Ramos kreeg achteraf het verwijt dat hij de sterspeler van Liverpool expres blesseerde, maar dat heeft hij uiteraard altijd ontkend.