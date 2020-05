Inbraak bij speler van Manchester City: meer dan een half miljoen euro aan goederen gestolen

Slecht nieuws voor Riyad Mahrez. Er is namelijk ingebroken bij de flankaanvaller van Manchester City. Er werd voor meer dan 500.000 euro aan goederen gestolen.

Volgens The Sun is er ingebroken bij Riyad Mahrez in zijn huis in Manchester. De feiten dateren niet van deze week, maar van 24 april. Er werden heel wat dure spullen gestolen. Het zou gaan om drie luxe horloges met een totale waarde van 330.000 euro, armbanden en shirts met een geschatte waarde van 160.000 euro en dan nog eens 55.000 euro contant geld.

Mahrez was niet het enige slachtoffer in zijn gebouw, want ook in andere luxe appartementen werd ingebroken. Hij was niet aanwezig in zijn huis toen er bij hem werd ingebroken.