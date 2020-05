Ploegmaat Björn Engels gekant tegen heropstart Premier League: "Wij zijn handelswaar en we doen er niets tegen"

Niet elke voetballer staat te springen om opnieuw te voetballen. Tyrone Mings, ploegmaat van Björn Engels bij Aston Villa, al zeker niet. "Wij zijn handelswaar", liet hij optekenen.

"Ik ben klaar om te spelen, maar enkel omdat ik geen andere keuze heb", zegt Mings bij The Daily Mail. "De belangen van de spelers zullen ze als laatste verdedigen. Als de regering en de bonden zeggen dat we opnieuw moeten spelen, maakt het echt niet meer uit wat wij vinden. Het is slikken of stikken", zijn de harde woorden.

Het is voor Mings geen geheim wat de achterliggende reden is van een heropstart. "Gelld, 100%. Geen integere motieven", concludeert hij. Na vier tests is ondertussen iedereen in de Premier League coronavrij. Op 17 juni wordt de competitie opnieuw opgestart.