🎥 Dynamo Dresden-spelers getrakteerd op onwaarschijnlijk vuurwerkspektakel

Dynamo Dresden kan alle hulp gebruiken, want de Duitse club staat allerlaatste in de 2. Bundesliga. Aan de fans zal het alleszins niet liggen.

Pas op de vierde speeldag na de onderbreking van de 2. Bundesliga door de coronacrisis kwam Dynamo Dresden in actie. Daarvoor had de club spelers in de rangen die positief hadden getest op corona.

Zondag was het dan eindelijk zover, maar er werd in eigen huis met 0-2 verloren van Stuttgart. De ploeg kon in het stadion niet rekenen op de steun van de fans, want die zijn uiteraard nog niet toegelaten.

Toch werden de spelers voor de match aangemoedigd. De fans trakteerden hen namelijk op een echt vuurwerkspektakel aan het spelershotel. "Wij samen tegen de rest van de wereld", stond er ook nog te lezen op een spandoek.