Pas volk in het stadion als er een vaccin is? "Dat vaccin is de fetisj van Marc Van Ranst, maar ik zou er mijn hoop niet op zetten"

De trend van het aantal besmetten is dalende, maar de coronacrisis is nog niet voorbij. Immunoloog Hans-Willem Snoeck waarschuwt voor een tweede golf en denkt niet dat er een vaccin zal komen.

Er wordt in ons land weer competitief gevoetbald vanaf 1 augustus en de partijen zullen wellicht niet toegankelijk zijn voor publiek. De beker- en promotiefinale staan begin augustus op het programma, maar dat is uiteraard onder voorbehoud. Wat als er een tweede piek komt?

"Een epidemie is pas weg wanneer er twee keer de duur van de incubatieperiode geen nieuw geval is geconstateerd. Voor dit virus wil dat zeggen: na 28 dagen. Met de huidige tweehonderd gedocumenteerde besmettingen per dag loert een nieuwe opflakkering constant om de hoek", legt Hans-Willem Snoeck uit bij Het Laatste Nieuws.

En er werd al geopperd om pas opnieuw toeschouwers in het stadion toe te laten als er een vaccin is. Maar wat als dat er niet komt? "Dat vaccin is de fetisj van Marc Van Ranst, maar ik zou er mijn hoop niet op zetten. Het kan dat er een gevonden wordt, maar dat is lang niet zeker. Vooral bij kinderziekten bestaan goede vaccins, waarbij de natuurlijke infectie levenslange immuniteit geeft, net zoals de vaccins. Maar corona is geen kinderziekte", besluit Snoeck.