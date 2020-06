Dortmund scoorde zes keer na de rust, maar wat heeft de trainer dan gezegd in de kleedkamer? Niet veel, zo blijkt

Borussia Dortmund veegde zondag de vloer aan met Paderborn. De manschappen van Lucien Favre waren een klasse te sterk voor de rode lantaarn en wonnen uiteindelijk met 1-6.

Maar bij de rust zag het er absoluut niet naar uit dat het zo'n monsterscore zou worden. Borussia Dortmund was dan wel veel beter, na 45 minuten stond het nog altijd 0-0. Je zou dan denken dat de trainer het een en ander veranderd heeft tijdens de pauze waardoor de goals wel vielen, maar dat was niet het geval.

Doe zo voort.

"Toen we in de kleedkamer waren heb ik amper iets gezegd. Slechts een zin: doe zo voort", legde de Franse trainer uit. "We hadden voor de pauze ook al moeten scoren, maar we zijn er toen wel in geslaagd om ze uit te putten. Daarna kregen ze de gaten steeds moeilijker dicht gelopen."

En van die uitputting werd optimaal gebruik gemaakt. Thorgan Hazard opende de score, maar de ster van de avond was Jadon Sancho met een hattrick.