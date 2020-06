OFFICIEEL: publiekslieveling verlengt contract bij Beerschot

Tom Pietermaat heeft zijn contract verlengd bij Beerschot. De club heeft het nieuws laten weten via sociale media. De centrale middenvelder voetbalt al sinds 2014 bij de club en hij heeft nu een nieuw contract getekend tot 2023.

