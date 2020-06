Yannick Carrasco wil zo snel mogelijk weer voetballen: "Thuis trainen zonder doel is moeilijk"

Yannick Carrasco kan op 14 juni weer aan de bak met Atlético Madrid. Dan neemt de Rode Duivel het op tegen Athletic Bilbao.

Op het Twitter-account van zijn club komt Carrasco terug op de moeilijke weken die hij en zijn ploegmaats achter de rug hebben. "Ik ben erg blij dat ik iedereen weer kan terug zien e dat we in groep mogen trainen. Thuis op je eentje trainen, zonder doel, dat is moeilijk. Tot vandaag moest iedereen apart trainen."

Net als zijn ploegmaats, kijkt Carrasco enorm uit naar de herstart van de competitie. "De honger is groot. We moeten in topconditie zijn. Ik kijk uit naar de herstart van de competitie en ook naar die van de Champions League."

Net als in de Bundesliga hervat La Liga zonder fans. "Dat wordt wennen. Het is een beetje een vreemd zicht, als je dat zo ziet in Duitsland. Maar we zijn professionals, dus we zullen goed voorbereid zijn. We gaan er alles aan doen om onze fans een goede wedstrijd voor te schotelen op televsie."