Opluchting bij Barçafans nadat Messi clausule in contract niet gebruikt

Voor Barcelonafans was 31 mei een belangrijke dag , maar niet puur op sportief vlak. Op 31 mei verliep immers een belangrijke clausule in het contract van Messi.

Volgens Mundo Deportivo verliep zondag de clausule in het contract van Lionel Messi waarin stond dat hij deze zomer de clus gratis zou mogen verlaten.

De afkoopclausule in zijn huidige contract zou zo'n 700 miljoen euro bedragen. Eerder dit seizoen lag de Argentijnse sterspeler meermaals in de clinch met enkele bestuursleden. Hij had zich ook al kritisch uitgelaten over de sterkte van de kern waardoor enkele fans vreesden dat Messi zou vertrekken, wat niet het geval zal zijn.

De Ballon d'Or-winnaar hoopt dat zijn landgenoot Lautaro Martinez van Inter Milaan overkomt maar Inter vraagt meer dan 100 miljoen voor hun goudhaantje.