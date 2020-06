COVID-19 gaat zware gevolgen hebben voor Belgisch voetbal: "We voorspellen 25 procent minder inkomsten"

De coronacrisis gaat onze clubs uiteraard doen bloeden. De inkomsten uit ticketverkoop, sponsoring en commerciële inkomsten zullen drastisch afnemen. Studiebureau Deloitte verwacht een daling met 25 procent.

Omzetgroei vóór de COVID-19-crisis

De Belgische clubs boekten een omzet van €378,5 miljoen in het seizoen 18/19, een toename van 18% in vergelijking met vorig seizoen. Alle traditionele inkomstenbronnen, zoals ticketverkoop, sponsoring en reclame, uitzendrechten, commerciële inkomsten, alsook het meer volatiele UEFA prijzengeld kenden een aanzienlijke groei.

Voor deze laatste inkomstenbron is de stijging hoofdzakelijk toe te schrijven aan de relatief succesvolle prestaties van de Belgische clubs in de Europese campagnes, die een prijzenpot van €63,6 miljoen aan UEFA-geld opleverden, het dubbele van het bedrag van vorig seizoen. De uitzendrechten stegen tot €84,3 miljoen en zijn goed voor 22% van de totale inkomsten, vergeleken met €80,9 miljoen in het seizoen 17/18.

Sponsoringinkomsten bedragen €76,2 miljoen vergeleken met €68,2 in het voorbije seizoen. De sterke omzetgroei in 18/19 resulteerde in een totaal van €1,1 miljard dat werd besteed in de economie. Dit vertegenwoordigt een stevige toename van 21% vergeleken met de €943 miljoen in 17/18.

In 18/19 droeg het Belgisch profvoetbal €630 miljoen bij aan onze economie, vergeleken met €615 miljoen in het vorige seizoen. De resultaten van dit jaar volgen een nieuwe rekenmethode waarbij de nieuwe economische multiplicatoren van het Belgisch Federaal Planbureau worden toegepast*.

Impact COVID-19-crisis op Belgische Pro League

Deze positieve evolutie zal echter worden afgeremd door de COVID-19-crisis, die een zware impact had op het seizoen 19/20 en wellicht ook gevolgen zal hebben voor toekomstige seizoenen. Sam Sluismans, Partner bij Deloitte Belgium: “Hoewel het te vroeg is om te zeggen, omdat we nog geen precieze cijfers hebben, schatten we dat de totale impact van de vroegtijdige stopzetting van het seizoen 19/20 een daling van ongeveer 25% van de totale inkomsten zal inhouden, hoofdzakelijk te wijten aan een afname van de ticketverkoop, de sponsoring en de commerciële inkomsten."

"Bovendien zal ook de transfermarkt, die in de voorbije jaren erg actief was, potentieel lijden onder de gevolgen van deze crisis en de situatie van de Belgische clubs beïnvloeden. Transfers vormen immers een erg belangrijk aspect in het bedrijfsmodel van onze Belgische clubs.”