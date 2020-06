'Bayat probeerde héél gevoelige figuur als coach op de bank van Standard te krijgen'

Standard lijkt op zoek te moeten naar een nieuwe coach. Mogi Bayat probeerde om Hein Vanhaezebrouck in Luik te stallen, maar dat is niet gelukt.

Michel Preud’homme zal eerstdaags aankondigen dat hij stopt als T1 van Standard. De oefenmeester zal dan wel aan boord blijven, maar dan vooral om sportief advies te geven.

Sport/Footmagazine weet dat Mogi Bayat geprobeerd heeft om Hein Vanhaezebrouck binnen te loodsen in de Vurige Stede. Dat is echter niet gelukt.

Te duur én paars-wit verleden

Vanhaezebrouck is simpelweg te duur voor de huidige portemonnee van de Rouches. Bovendien is zijn verleden bij RSC Anderlecht een doorn in het oog voor het Luikse publiek.