Saul maakt zoals verwacht nieuwe club bekend: Club Costa City

Betekent dat dat Saul Atlético Madrid gaat verlaten? Neen, de Spaanse middenvelder richt samen met zijn broer een eigen club op. De club wordt in samenwerking met Nike opgericht, al is het nog niet duidelijk op welk niveau de nieuwe club zal beginnen.

Saul werd door zijn bericht plots met heel wat teams in verband gebracht, maar lijkt dus toch gewoon bij Atlético te blijven.

Club Costa City, wat evengoed een discotheek had kunnen zijn, werkt haar wedstrijden af in Elche. De geboortestad van Saul en zijn broer.

THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY @clubcostacity



­čöŚ https://t.co/5DnWj0KRYQ pic.twitter.com/qk980lCi0R