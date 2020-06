Portugese superster had het moeilijk na droomtransfer: "Ik heb toen geweldig liggen wenen"

Bruno Fernandes realiseerde in januari dan toch zijn droomtransfer naar Manchester United en de Portugees doet het daar uitstekend.

Hij werd al verkozen tot speler van de maand en de supporters zijn lovend over hun nieuwe superster. Fernandes was zelf ook in de wolken toen de transfer eindelijk tot stand kwam. "Ik was erg bang dat de deal alsnog zou afspringen. Het was een droom die uitkwam toen de transfer afgerond was."

"Ik heb mijn hele leven hard gewerkt om bij een topclub te geraken. En om nu deel uit te maken van een van de beste teams ter wereld, dat maakt mij enorm trots. Mijn familie wist hoeveel dit voor mij betekende. Ik heb er altijd al van gedroomd om een profvoetballer te worden en voor Manchester United te spelen", vertelt Bruno Fernandes tijdens een Instagram Live-sessie.

"Zodra het allemaal in orde was heb ik mijn familie gebeld. Ik had het even moeilijk en heb toen geweldig liggen wenen van geluk. De kans deed zich voor en ik heb ze genomen."

Fernandes werd mercato's lang aan Manchester United gelinkt en zag in januari dan toch eindelijk zijn transfer doorgaan. Fernandes kwam ondertussen al negen keer uit voor Manchester United en was al goed voor drie doelpunten en vier assists. De Portugees heeft zijn start bij zijn droomcub alvast niet gemist.