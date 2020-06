EXCLUSIEF: Swinkels moet afscheid nemen van KV Mechelen: "Heel raar, want club wilde verder met me"

Het contract van de 35-jarige Arjan Swinkels, rots in de branding bij KV Mechelen, werd tot veler verbazing niet verlengd. Zo verlaat de Nederlandse verdediger Malinwa na twee schitterende seizoenen met een hoop vraagtekens.

Quasi alles gespeeld de voorbije seizoenen. Als basispion mede verantwoordelijk voor promotie naar 1A, bekerwinst én een knappe zesde plaats in de Jupiler Pro League. Desondanks wordt het contract van de ervaren verdediger niet verlengd.

Voetbalkrant.com sprak met Swinkels, voor wie het nieuws ook als een verrassing kwam. "Het is zeker verrassend. Ik had de laatste maanden gesprekken met de club en Tom Caluwé en Wouter Vrancken lieten me duidelijk merken dat ze me er nog graag bij hadden gehad volgend seizoen", aldus Swinkels.

"Het was dan ook schrikken toen ik dinsdag telefoon kreeg met de boodschap dat mijn contract dan toch niet verlengd zou worden."

"Jammer"

Zo komt er een einde aan een schitterende periode bij KV Mechelen. "Boos ben ik niet, wel teleurgesteld. Ik vind het niet netjes wat KV Mechelen gedaan heeft. Dat ze de beslissing nemen, daar kan ik mee leven. Maar dat ze het zo laat laten weten, is jammer."

"Toch wil ik niet negatief doen, want KV Mechelen is een fantastische club. Ik heb er de meest succesvolle periode uit mijn carrière gekend. Ik had er vertrouwen in dat ik hier nog langer zou blijven, maar het is anders gelopen. Nogmaals, ik ben teleurgesteld, maar het is niet het einde van de wereld. Het is wat het is", besluit de immer sympathieke Arjan Swinkels.