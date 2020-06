Sportieve miljardair! Cristiano Ronaldo vergezelt Tiger Woods en Floyd Mayweather in select clubje

Cristiano Ronaldo heeft de voorbije maanden een loonsvermindering toegestaan bij Juventus, maar zelfs dat heeft hem niet kunnen tegenhouden om de eerste voetballer te worden die over heel zijn carrière meer dan een miljard dollar heeft verdiend.

Zakenblad Forbes houdt nauwkeurig de inkomsten van atleten, celebrities en zakenlui bij en pakte vrijdag uit met iets unieks. Volgens hun berekeningen is Cristiano Ronaldo door zijn recente recordjaar (104M dollar) de allereerste voetballer die meer dan een miljard dollar verdiend heeft als atleet.

Woods en Mayweather

650 miljoen dollar verdiende hij als voetballer, het overige bedrag door sponsordeal en door zijn eigen merk: CR7. De 35-jarige Portugees is de derde sportman die dit verwezenlijkt. Golfer Tiger Woods mocht in 2009 het negende nulletje toevoegen aan zijn inkomen gedurende zijn carrière en kreeg in 2017 het gezelschap van bokser Floyd Mayweather.

Lionel Messi brak drie jaar later door als profvoetballer en wordt volgend jaar, voor het verstrijken van zijn contract bij Barcelona, normaal gezien ook miljardair.