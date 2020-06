Beslissing Mededingingsautoriteit kan grote gevolgen hebben: als Waasland-Beveren gelijk krijgt, boetes tot 10 procent van omzet

De auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) gaf gisteren de hoofdaandeelhouder van Waasland-Beveren positief advies over zijn zaak tegen de Pro League. Als het BMA dat advies volgt, ziet het er naar uit dat we toch nog naar 18 kunnen gaan in 1A.

Wat een chaos is het toch... Waasland-Beveren gaat tot op het bot om volgend seizoen in 1A te spelen. Na het advies van het BMA voelen ze zich gesterkt. Ze laten de deur nog open voor een competitie met 18, maar anders eisen ze de annulatie van de competitie. In dat laatste geval spelen we volgend seizoen met 16, maar is er geen kampioen en geen daler. Beerschot of OHL zou dan niet naar 1A mogen. Beerschot liet gisteren ook al weten dat ze naar het BAS trekken. Als het BMA het advies volgt, kan dat grote gevolgen hebben. Het BMA kan immers grote dwangsommen opleggen. Het onderzoek kan nooit afgerond zijn tegen de start van de competitie, maar ze kunnen wel voorlopig de beslissingen van de Pro League schorsen, weet HLN. De boetes als dat niet gevolgd wordt, kunnen oplopen tot tien procent van de omzet van de club.