Rondje Bundesliga: Bayern München maakt indruk op het veld van Bayer Leverkusen, RB Leipzig laat dure punten liggen tegen de laatste in de stand

In de Bundesliga stonden deze namiddag 4 wedstrijden op het programma. Bayern München moest naar Leverkusen, maar ze haalden het al bij al vrij vlot met 2-4. RB Leipzig heeft dure punten laten liggen in de strijd om een ticket voor de Champions League, want het werd 1-1 tegen SC Paderborn.

Er stond een topper op het programma deze namiddag, want Bayern München moest op bezoek bij Bayer Leverkusen. De thuisploeg kwam op voorsprong via Alario, maar nog voor de rust ging Bayern München erop en erover via Coman, Goretzka en Gnabry. In de tweede helft scoorde Lewandowski zijn 30ste van het seizoen, maar de jonge Florian Wirtz zorgde met zijn eerste doelpunt voor Leverkusen nog voor de 2-4 eindstand. RB Leipzig speelde dan weer 1-1 gelijk tegen SC Paderborn. Schick bracht de thuisploeg op voorsprong, maar voor de rust moest Upamecano naar de kleedkamer met een rode kaart. RB Leipzig leek stand te houden, maar in het absolute slot zorgde kapitein Strohdiek alsnog voor het 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf en Hoffenheim begon met heel wat spektakel, want Hennings bracht Düsseldorf al na 5 minuten op voorsprong en Hübner kreeg na 9 minuten al rood, waardoor Hoffenheim met tien man verder moest. Ze trokken de scheve situatie wel nog helemaal recht via Dabbur en Zuber, maar Hennings scoorde de gelijkmaker nog vanop de stip. Mainz zorgde voor een verrassing door te winnen op het veld van Eintracht Frankfurt. Ze wonnen met 0-2 dankzij doelpunten van Niakhate en Kunde. Daardoor heeft Mainz iets meer ademruimte gekregen in de buik van het klassement.