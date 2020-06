Hazard lijkt helemaal klaar voor herstart competitie na geslaagde generale repetitie: "Hij is gelanceerd"

Zinédine Zidane zag dat het goed was: Eden Hazard heeft voor het eerst sinds hij in februari uitviel met een enkelblessure een volledige wedstrijd afgewerkt. De Rode Duivel mag hopen op een basisplaats bij de herstart van La Liga.

Zinédine Zidane organiseerde een oefenpot van elf tegen elf op het oefencomplex van Real Madrid. De Franse T1 kon, afgezien van Gareth Bale en Luka Jovic, rekenen op een volledig fitte selectie.

Eden Hazard en Thibaut Courtois haalden het in het witte team van hun collega's. Hazard draaide vlotjes mee. Het Spaanse AS prijkt op zijn cover zelfs met een foto van de dribbelkont met de kop: "Gelanceerd: de vorm van Hazard maakt indruk in de vestiaire."

De Rode Duivel zal dus zeker speelminuten maken volgende week wanneer Real Madrid in Bernabeu het opneemt tegen Eibar. 'De Koninklijke' staan op twee punten van koploper Barcelona.