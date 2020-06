Mourinho beseft dat hij bij Tottenham geen "gekke bedragen" kan uitgeven aan transfers

José Mourinho kan niet wachten tot de Premier League opnieuw begint, al beseft hij wel dat het een moeilijke situatie is. Die moeilijke situatie zal zich ook voortzetten in de transferperiode vermoedt de trainer van Tottenham Hotspur.

Tottenham kocht in de winter Steven Bergwijn van PSV voor 30 miljoen euro en in de zomer daarvoor braken de Spurs hun transferrecord door 60 miljoen euro uit te geven aan Tanguy Ndombele. Maar José Mourinho denkt dat het wereldwijde transferbeleid toch wat anders zal zijn door het coronavirus.

"De voetbalwereld zal nu niet met gekke bedragen komen", denkt Mourinho bij The Guardian. "Maar ik vraag me vooral af wanneer de transferperiode zal plaatsvinden. Zoals anders in juli en augsutus? Dat past niet met het seizoen dat er nu is. We zullen zelf alleszins niet superveel uitgeven. We moeten de situatie respecteren zoals hij nu is."

"We willen voetballen"

De Premier League gaat op 19 juni opnieuw van start voor Mourinho en Tottenham, iets waar hij enorm naar uitkeek. "Vanaf het moment dat de Bundesliga met een datum kwam en de Portugezen en Spanjaarden met ideeën kwamen, werd het moeilijk voor ons", zegt Mourinho. "Wij wilden ook spelen. Het is moeilijk om anderen te zien voetballen en zelf niet te mogen", geeft hij toe.

Mourinho zal zijn troepen alleszins goed motiveren voor de eerste wedstrijd. Tottenham zal het namelijk opnemen tegen Manchester United, de ex-ploeg van Mourinho.