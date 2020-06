Jurgen Klopp zal hoe dan ook titel vieren mét fans: "Wie gaat er ons tegenhouden?"

Er lijkt geen twijfel meer te bestaan over wie er kampioen wordt in Engeland. Liverpool telt een voorsprong van 25 punten op eerste achtervolger Manchester City.

En dus zitten ze bij Liverpool al met hun hoofd bij de titelviering. Al zal die wel doorgaan zonder fans. "Daar zit ik wel verveeld mee, maar daar kunnen we niets aan doen. Ik vind het vreemd om een titel te vieren in een leeg stadion en dan naar huis te gaan", zegt Jurgen Klopp bij Sky.

De Duitse coach is dan ook op zoek naar oplossingen. "Hoe dan ook zullen we de titel vieren mét onze fans. We wachten de gezondheidssituatie af. Op een dag zal er een vaccin komen en dan trekken we de stad in. Wie gaat er ons dan tegenhouden?"

"Het maakt mij niet uit of we dan al twaalf of dertien speeldagen verder zitten in het volgende seizoen. De fans verdienen een titelviering", was Klopp creatief.