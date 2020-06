El Ansri begint aan zijn tweede periode bij Lierse Kempenzonen: "Uitgelezen kans om opnieuw prof te worden"

Na twee jaar komt Ibrahim El Ansri terug thuis op het Lisp. Na omzwervingen bij ASV Geel en Thes Sport krijgt El Ansri de kans om terug als fulltime profvoetballer door het leven te gaan.

"De voorbije twee jaar was ik semiprof, al bleef ik in realiteit uitsluitend voetballer", vertelt El Ansri in GvA. "Ik heb welgeteld één dag gewerkt als postbode, maar dat was hoegenaamd mijn ding niet."

"Ik wil enkel en alleen voetballen, zo ben ik opgegroeid. Die twee seizoenen hebben mijn ogen wel doen openen. In mijn eerste periode bij Lierse dacht ik dat de weg naar het eerste elftal vanzelf openging. Toen ik bij Geel belandde, besefte ik dat enkel hard labeur me terug naar het profvoetbal zou brengen."

El Ansri popelt dan ook om van start te gaan. "Ik hoefde niet lang na te denken over het voorstel van Lierse Kempenzonen. Het is tijd om mijn steentje bij te dragen, want als jonge gast heeft Lierse mij alle kansen gegeven. Een club met zulke status heeft niets te zoeken in Eerste Amateur."