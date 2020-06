Michel Preud'homme stopt als trainer van Standard en blijft enkel aan in slechts één andere functie

Michel Preud'homme heeft eindelijk een beslissing genomen over zijn toekomst. Volgend seizoen zal hij niet langer trainer zijn van Standard. Dat hing al een tijdje in de lucht, maar werd nu pas bekendgemaakt. Preud'homme blijft slechts in één functie aan de Rouches verbonden.

Michel Preud'homme heeft zelf bevestigd dat hij stopt als trainer van Standard in een interview van de club. Preud'homme legt evenzeer zijn functie van sportief directeur neer. Dat betekent dat hij vanaf heden enkel nog vicevoorzitter is bij de club uit Luik. In 2018 keerde de ex-trainer van Club Brugge terug bij Standard als opvolger van Ricardo Sa Pinto, werd hij TD en ook nog eens vicevoorzitter. Het werd op sportief gebied geen even groot succes als zijn vorige passage bij de Rouches. Bestuursniveau Mogelijk hebben ze hem op bestuursniveau meer nodig. Preud'homme kondige overigens wel onlangs aan dat hij zelf geïnvesteerd heeft in het stadionproject van Standard.