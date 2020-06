Preud'homme heeft nog genoeg uitdagingen bij Standard: "Ze zullen me vaker zien bij de jeugd"

Michel Preud'homme kan het fysiek niet meer opbrengen om als trainer door te gaan. Hij blijft wel vicevoorzitter van Standard en in die functie heeft hij nog genoeg uitdagingen, laat hij weten.

Preud'homme legt uit wat hij nu gaat doen. "Ik zal me buigen over de algemene structuur van de club", vertelt hij in HLN. "We staan nog maar aan het begin van ons proces. Je creëert niet zo snel een filosofie voor een hele club. Je kan de basis leggen, maar je moet die constant aanvullen - ook bij de jeugd."

"We leunen enorm op onze jeugdwerking. Dat is niet altijd evident, als je ziet dat onze beste spelers steeds vroeger weggeplukt worden. Maar we gaan proberen om ons op dat vlak nog te versterken. Nu ik meer tijd heb om andere dingen te doen, zullen ze me ook vaker zien bij de jeugd."