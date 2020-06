Waar speelt Nainggolan volgend seizoen? Inter-CEO is duidelijk: "Te koop aan juiste prijs"

Voor Radja Nainggolan is het nog niet zeker waar hij volgend jaar zal spelen. Van de vele clubs die mogelijk zijn, lijkt Inter Milan de minst grote kanshebber te zijn. Maar laat Inter notabene wel de club zijn waar Nainggolan nog onder contract staat.

En 'Il Ninja' zal na zijn uitleenbeurt aan Cagliari ook opnieuw terugkeren naar Inter, dat liet CEO Beppe Marotta weten aan La Gazzetta dello Sport. Cagliari, waar Nainggolan dit seizoen speelt, zou hem heel graag wat langer houden, maar zijn salaris van 4 miljoen euro lijkt wat te hoog gegrepen voor de kleine club uit Sardinië.

Maar ook bij Inter zal Nainggolan waarschijnlijk niet spelen volgend seizoen. De excentrieke middenvelder is niet meteen eerste keuze van trainer Antonio Conte. "We hebben vorig jaar onze sportieve plannen uitgedacht en die zullen we nu opnieuw respecteren", klinkt het veelzeggend bij de Inter-preses. "Maar we willen zijn waarde niet doen kelderen, hij is te koop aan de juiste prijs."

Terugkeer naar de hoofdstad?

En de voorkeur van Nainggolan zelf? In een live-sessie op social media liet hij even geleden al weten dat hij graag opnieuw naar AS Roma zou willen gaan. Nainggolan speelde van 2014 tot 2018 bij AS Roma voor hij naar Inter trok.