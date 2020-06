Euvrard moest het zonder Vercauteren bewijzen en dat lukte niet: al langer onder vuur bij fans en bestuur

Het ontslag van Vincent Euvrard mag dan al als een verrassing gekomen zijn voor de spelers en de rest van de staf, maar eigenlijk was enkel de timing opmerkelijk. Euvrard lag binnen de club al een tijdje onder vuur.

Het waren woorden die op de persvoorstelling van Frank Vercauteren bij Anderlecht bleven nazinderen. OHL had de manier waarop hij vertrok gehekeld en de coach prikte terug: "Sommigen stonden te trappelen om zich te bewijzen, dat ze het nu eens laten zien zonder mij."

Het vertrek van Vercauteren heeft een grote impact gehad op de Vlaams-Brabanders. In theorie was Vincent Euvrard de hoofdtrainer en Vercauteren enkel raadgever. In de praktijk tekende Vercauteren het hele tactische plan uit. Na zijn vertrek werd duidelijk wat zijn invloed op de ploeg was. OHL stuikte helemaal in elkaar nadat het de eerste periodetitel had behaald.

Promotiefinale

Bij de fans lag Euvrard al veel langer onder vuur. Ze vonden dat hij niet genoeg enthousiasme uitstraalde langs de zijlijn en te weinig ingreep. Zijn keuze om in de eerste promotiefinale uit te pakken met twee spitsen draaide in de eerste helft ook helemaal in de soep, wat hem ook vanuit het bestuur geen punten opleverde.

De beslissing was eigenlijk al een tijdje gevallen, maar het Leuvense bestuur moest een ontslag eerst aftoetsen bij de Thaise eigenaars. Die zijn geen fan van veel roteren met coaches. Zo bleven ze ook heel lang het vertrouwen behouden in Nigel Pearson, terwijl die toch geen schitterende resultaten kon voorleggen.