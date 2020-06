Neymar aangeklaagd voor homofobie nadat hij het 22-jarige liefje van zijn moeder schoffeerde

Het is nooit stil rond Neymar. Niet als het om een transfer van de Braziliaanse superster gaat, maar ook in extrasportieve thema's staat hij vaak centraal.

Nog niet zo lang geleden werd Neymar Junior vrijgesproken in een verkrachtingszaak en nu heeft hij een klacht aan zijn been voor homofobie. De Braziliaanse aanvaller van PSG heeft Tiago Ramos (22), de veel jongere partner van zijn moeder (52), in een privébericht een 'kleine flikker' genoemd.

Een LGBT-activist heeft daarom besloten om een klacht neer te leggen bij de rechtbank van Sao Paulo. De Braziliaanse pers smult van de relatie tussen Neymars moeder en haar veel jongere partner. Ramos zou overigens biseksueel zijn.