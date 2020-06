Ryan Giggs plakte Cristiano Ronaldo tegen de muur, nadat die een blikje cola meenam naar het ontbijt: "Ik drink wat ik wil, Giggsy"

Het is ondertussen wel al gekend dat Cristiano Ronaldo tot in extreme mate zijn lichaam verzorgt. Al was dat niet altijd het geval.

In zijn beginjaren bij Manchester United leefde de Portugees bij lange niet zo gezond als hij nu doet. Dat doen Ole Gunnar Solskjaer en Ryan Giggs uit de doeken. Het was de Noorse coach van Manchester United die als eerste naar buiten kwam met een opmerkelijk verhaal. "Cristiano Ronaldo verscheen eens met een blikje cola aan het ontbijt. Ryan Giggs was er als de kippen bij om hem tegen de muur te plakken. 'Dit doe je nooit meer' zei hij tegen Ronaldo." Ryan Giggs werd bij United Podcast gevraagd naar de confrontatie. "Ik weet niet of ik hem echt tegen de muur duwde. Maar wat ik wel zei is dat hij dat nooit meer moest doen. Maar de week erna scoorde hij een hattrick en kwam hij naar mij 'Ik drink wat ik wil, Giggsy'. Daar had ik geen antwoord op."