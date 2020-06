Andy Najar, langst dienende speler van Anderlecht, staat voor overgang naar MLS: "Heb al getekend"

Dat Anderlecht afscheid ging nemen van zijn langst dienende speler was al even duidelijk. Andy Najar streek in 2013 neer bij RSCA, maar werd maar al te vaak afgeremd door blessures. Nu staat hij voor een terugkeer naar de VS.

30 matchen in zijn laatste drie seizoenen bij Anderlecht, dit seizoen zelfs nog geen enkele: dat is de magere balans van Andy Najar in zijn laatste jaren in België. En dat allemaal door blessures. Dat is ook de reden dat de club niet doorgaat met de Hondurees. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd.

Sinds het begin van dit jaar traint de 27-jarige speler, die de hele rechterflank kan bestrijken, mee bij LA FC. Een overstap naar de MLS is in de maak, zo liet hij zelf uitschijnen. "Ik heb al een contract getekend, maar we wachten op een laatste brief van Anderlecht om aan te tonen dat ik op het einde van de maand een vrij speler ben", aldus Najar bij Diario Diez.

Voor zijn zevenjarige passage bij Anderlecht was Najar actief bij DC United en nu staat hij dus voor een terugkeer naar de Amerikaanse voetbalcompetitie, waar hij de kleuren van LA FC zal verdedigen.