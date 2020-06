Beerschot heeft goed nieuws over jeugdwerking en zet volgende stap in ambitieuze plannen: "Zullen steeds meer spelers doorstromen"

Beerschot heeft ook z'n licentie voor de elitejeugd zonder problemen binnengehaald. Het werk en de investeringen in de jeugdacademie werden door de Pro League beloond met alweer een stijging van het aantal punten.

Nadat eerder het behalen van de proflicentie geen problemen opleverde, weet Beerschot ook z’n plaats bij de elitejeugd overtuigend te behouden. De jeugdacademie kreeg voor het seizoen 2020-2021 haar beste score sinds de terugkeer in het profvoetbal.

Youth academy manager Davy De Smedt: ‘We hebben niet alleen onze licentie in eerste zit, we boekten ook een mooie vooruitgang. Het bewijst dat Beerschot ook op het vlak van jeugdwerking stappen blijft zetten", zegt hij op de clubwebsite. "Maar deze licentie is niet mijn verdienste. Ik ben hier tenslotte nieuw. Dit hebben we te danken aan de inzet van het gemotiveerde team dat hier de voorbije jaren de jeugdwerking deed draaien."

Onze investeringen moeten nog meer gaan lonen

Met Brian de Keersmaecker kreeg vorig seizoen de eerste jeugdspeler een profcontract. De volgende jaren moeten nog meer eigen talenten de A-kern halen. De eigenaars mikken op 35 procent van de A-kern.

"Onze jeugdacademie heeft weer aantrekkingskracht", aldus De Smedt. "Dat merk je aan de spelers en de trainers die naar hier willen komen. Over enkele jaren zullen er steeds meer jonge spelers doorstromen en moeten deze investeringen nog meer gaan lonen. De ambitie is met de jeugd te promoveren naar Elite 1. Nu zijn we blij met de vooruitgang en onze plaats bij Elite 2. Gesteund door de visie en de investeringen van het bestuur, gaan we keihard blijven werken."