🎥 Knotsgekke beelden uit Servië, waar 25.000 supporters Partizan zien winnen in stadsderby zonder enig spoor van coronamaatregelen

Partizan Belgrado mag zich opmaken voor de finale van de Servische bekercompetitie. Sinds 29 mei wordt er in Servië voor het eerst na het uitbreken van het coronavirus weer gevoetbald. Met publiek.

Dat er een pandemie in het land aanwezig was, viel aan de spectaculaire beelden van de match niet te merken. Er waren 25.000 toeschouwers aanwezig voor de altijd belanden stadsderby tussen Partizan en Rode Ster Belgrado.

Partizan Belgrado, met Uros Vitas (ex-Gent en KV Mechelen) op de bank en Lazar Markovic (ex-Anderlecht) op het veld, won met 1-0 dankzij een goal van Natcho. Terwijl de stadions in Duitsland leeg zijn en de doelpunten gevierd worden met contact tussen de ellebogen of hielen, is het verschil met Servië levensgroot. De viering na de 1-0 (onderste video) spreekt boekdelen.

Vandaag stond de halve finale van de beker in Servië op het programma tussen Partizan en Rode Ster. De wedstrijd werd MET supporters gespeeld, er waren 25.000 supporters aanwezig en de beelden waren zoals vanouds.Hoe erg hebben we dit gemist?😍 pic.twitter.com/tqPUdEbcX6 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) June 10, 2020