OFFICIEEL: RWDM trekt met nieuwe trainer naar 1B

RWDM bereidt zich voor op de overgang naar eerste klasse B en doet dat nu ook met een nieuwe T1. Woensdag werd Laurent Demol voorgesteld als de nieuwe hoofdcoach van de Brusselaars.

De technische staf van RWDM voor het seizoen 2020/21 is compleet. De club promoveert volgend seizoen naar eerste klasse B en doet dat dus met een nieuwe coach. Laurent Demol krijgt de functie van T1.

De 48-jarige Demol was dit seizoen nog trainer bij Tubeke en heeft een verleden als assistent-trainer bij Moeskroen van onder meer Bernd Storck, Glen De Boeck en Mircea Rednic.

RWDM eindigde als zesde in de Eerste Amateurklasse, maar mocht door het behalen van een proflicentie (en het niet-behalen van die licentie door drie clubs uit 1B) toch promoveren. Fred Vanderbiest was vorig seizoen trainer van de club en in januari nam assistent Frédéric Stilmant zijn taak over. Die blijft aan boord in de technische staf van RWDM.