Nu is het aan Westerlo om plaats in 1A op te eisen omdat "één van de genomen beslissingen strijdig is met het FIFA-reglement"

Wat een soep, wat een soep! Nu moeit ook Westerlo zich weer in de debatten rond de competitie van volgend seizoen. De Kempenaren eisen een plaats in 1A omdat de Algemene Vergadering van 15 mei volgens hen ongeldig is omdat er "een beslissing werd genomen strijdig met het FIFA-reglement".

Westerlo werd door de Pro League gebruikt om Beerschot en OH Leuven richting het spelen van de tweede promotiefinale te duwen. Maar nu slaan ze terug omdat de FIFA het opstellen van nieuwe spelers verbood.

"Naar wij begrijpen is FIFA van oordeel dat één van de genomen beslissingen strijdig is met zijn reglement. De terugwedstrijd tussen Beerschot en OHL kan niet worden gespeeld met spelers die intussen zouden zijn aangeworven", schrijven ze in een brief aan de Pro League en de KBVB, die Sporza kon inzien.

"Dit brengt met name OHL in de problemen, dat amper voldoende spelers overhoudt om deze wedstrijd te spelen. Een fair verloop van de terugwedstrijd is daardoor onmogelijk geworden. Men zal moeten erkennen dat de oplossing die bekrachtigd werd door de Algemene Vergadering en de Hoge Raad van de KBVB daardoor kaduuk is geworden."

Eindrangschikking

"Omdat de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League een globaal akkoord inhield, vervalt logischerwijs het volledige akkoord. Een nieuwe beslissing dringt zich dan ook op."

"Omdat alle mogelijke eindronden, finalewedstrijden en degradatieduels niet meer kunnen plaatsvinden, is de eindrangschikking op het moment van stopzetting van de competitie doorslaggevend", aldus bestuurder Wim Van Hove, die verwijst naar Frankrijk en de beslissing in Amateur. "Het BAS bevestigde deze beslissing over het amateurvoetbal intussen."