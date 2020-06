Enkele Rode Duivels en de Premier League sturen een sterk signaal uit tegen racisme

De spelers kwamen met een opvallend initiatief. Zo willen ze namelijk de slogan van Black Lives Matter op hun tenue in plaats van de namen van de spelers. Velen van hen hebben ook een boodschap gedeeld op hun sociale netwerken, die ze samen hebben geschreven. Kevin De Bruyne en Christian Kabasele schreven bijvoorbeeld samen de volgende boodschap.

"Wij, de spelers, zijn verenigd om raciale vooroordelen uit te roeien en om een samenleving te creëren die respectvol is en waarin gelijke kansen voor iedereen mogelijk zijn, ongeacht kleur of geloofsovertuiging."

We, the Players, stand together with the singular objective of eradicating racial prejudice wherever it exists, to bring about a global society of inclusion, respect, and equal opportunities for All, regardless of their colour or creed. #blacklivesmatter #playerstogether pic.twitter.com/k86SSgL7QX