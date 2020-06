Te licht bevonden bij Lierse, nu is jonge Belg vaste waarde bij QPR: "Ik had het erg zwaar tijdens de voorbereiding"

Na Duitsland en Spanje gaat ook in Engeland de bal weer aan het rollen. Niet alleen in de Premier League, maar ook in het Championship begint men er volgend weekend aan. Ilias Chair, een Antwerpenaar die aan een sterk seizoen bezig is bij Queens Park Rangers, is er alvast klaar voor.

De 22-jarige Marokkaanse Belg heeft er een apart parcours opzitten. Op zijn zeventiende maakte hij bij Lierse zijn debuut in de Proximus League. Daarna ging het van kwaad naar erger. "Ik kreeg tot mijn verbazing te horen dat Lierse geen toekomst meer zag in mij", vertelt Chair. "Mijn toenmalige makelaar regelde voor mij een stage bij QPR."

Eric Van Meir werkte in zijn Lierse-jaren nauw samen met Chair. "Ilias is een fantastische kerel. Hij was nooit lastig als hij niet speelde, maar was erg ambitieus. Het was met spijt in het hart dat we niet met hem verder konden bij Lierse, maar we moesten keuzes maken. Maar ik ben erg blij dat hij het nu zo goed doet bij QPR. Ik gun het hem van harte."

De Londenaars geraakten snel overtuigd van het talent van de creatieve middenvelder. "Na amper drie dagen kreeg ik een contract voorgeschoteld voor de U23 van QPR. Nauwelijks zes maanden later werd ik overgeheveld naar de A-kern."

Held in Stevenage

Bij de grote jongens had de frêle Chair, amper 1.71m groot, het aanvankelijk moeilijk. Hij kwam nauwelijks aan spelen toe en een uitleenbeurt drong zich op in januari 2019. "Enkele Belgische clubs wilden me, maar QPR verkoos om me in Engeland te laten blijven. Uiteindelijk werd het Stevenage, een club uit de League Two. Bij hen had ik het beste gevoel."

En of het een succes werd. "Wellicht is dat de beste keuze die ik kon maken. Ik speelde er alles en kreeg erg veel vrijheid van onze coach. We misten op een haar na de play-offs. Na dat halve seizoen voelde ik me veel matuurder. Door de vertrouwensboost voelde ik me klaar om dit seizoen aan het echte werk te beginnen bij QPR."

Van overbodig tot basispion

Alle tekenen waren gunstig om dit seizoen door te breken bij QPR. Toch had Chair het aanvankelijk erg lastig. "Er kwam een nieuwe trainer, bij wie ik een veel beter gevoel had dan de vorige. Maar wat had ik het zwaar tijdens de voorbereiding. Ik kreeg te horen dat ik aan de competitie zou beginnen als wisselspeler. Op de tweede speeldag mocht ik dankzij enkele blessures invallen op het veld van Huddersfield. Ik speelde er erg goed en sindsdien gaat het alsmaar beter", aldus Chair.

En dat blijkt. Met 20 basisplaatsen is de jonge Antwerpenaar uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Londense club, die zich in de middenmoot van het Championship genesteld heeft. Met vier doelpunten en vijf assists doet Chair het verre van slecht. QPR hervat op zaterdag 20 juni met een thuiswedstrijd tegen Barnsley.