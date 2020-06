Juventus door naar de finale van de Coppa Italia na spectaculaire beginfase tegen AC Milan

Ook in Italië werd er vandaag opnieuw gevoetbald. Juventus en AC Milan stonden tegenover elkaar in de terugwedstrijd van de halve finales van de Coppa Italia. Het bleef 0-0, maar vooral in het begin van de wedstrijd was er heel wat spektakel.

Na een kwartier kreeg Juventus namelijk al een strafschop na een tussenkomst van de VAR. Er was een handsbal in de zestien en Cristiano Ronaldo ging achter de bal staan. De Portugese vedette kon echter niet scoren, waardoor de stand 0-0 bleef. Nog geen minuut later was er opnieuw opschudding, want Ante Rebic ging zwaar door op Danilo en de aanvaller mocht ook ineens gaan douchen. AC Milan moest daardoor nog 70 minuten met tien man verder. Juventus was daarna de betere ploeg, maar AC Milan probeerde af en toe gevaarlijk te zijn. Het bleef echter 0-0 en daardoor gaat Juventus door naar de finale van Coppa Italia, aangezien Juventus een uitdoelpunt had gemaakt in de heenwedstrijd (1-1).





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Juventus - AC Milan nu live op Voetbalkrant.com.