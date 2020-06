OFFICIEEL: Twee spelers verlaten Antwerp en gaan (normaal gezien) in de Proximus League aan de slag

Naast de inkomende transfer van Jean Butez zijn er nu ook twee spelers vertrokken bij Antwerp. Gaël Kakudji, het voorbije seizoen aan de slag bij de beloften, en Antoine Bernier, het voorbije seizoen uitgeleend aan Dudelange, gaan aan de slag bij RFC Seraing.

Kakudji speelde in 2018 één wedstrijd in de Jupiler Pro League voor Antwerp, maar het voorbije seizoen kwam hij uit voor de beloften. Hij tekende een contract voor twee jaar met optie bij RFC Seraing. Bernier werd het voorbije seizoen dan weer verhuurd aan Dudelange in Luxemburg en hij tekende een contract voor één seizoen met optie bij zijn nieuwe club. Normaal gezien komt RFC Seraing volgend seizoen uit in de Proximus League.