Spaanse krant lovend over wederoptreden Hazard: "Kunnen Barcelona terroriseren"

Het wederoptreden van Eden Hazard was een succes, al is dat nog een understatement. Ook de Spaanse pers is onder de indruk van de Rode Duivel, vooral de samenwerking met Karim Benzema bleek een schot in de roos.

Eden Hazard lijkt helemaal opnieuw fris te zijn na zijn blessureleed. Hij lag aan de basis van het doelpunt van Marcelo en gaf een assist aan Benzema. Volgens de Spaanse krant Marca krijgt Hazard nu eingelijk de kans om zijn transferbedrag van 100 miljoen euro te rechtvaardigen. "Hazard toont zich opnieuw scherp en actief. Hij was een opwindend onderdeel van de aanvalslinie", vindt de Spaanse krant. "Dodelijk duo in de maak" Vooral Madrileense sportkrant AS gaat ver in hun lofrede voor de comeback van Eden Hazard. "Er is een nieuw dodelijk duo in de maak met Benzema en Hazard.. Zij kunnen heel Spanje, ook Barcelona, terroriseren. Met Hazard heeft Benzema eindelijk opnieuw iemand gevonden die hij begrijpt, het lijken wel twee magneten", klinkt het.