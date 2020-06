Bayern kampioen! Wie anders Lewandowski schiet Bayern naar 30ste titel

Acht op een rij! Bayern München heeft het weer gedaan. Na de herneming liet de Duitse Rekordmeister niks meer liggen en gaf zo concurrent Borussia Dortmund het nakijken. Tegen Werder Bremen kon het dan ook niet meer fout lopen.

De 30ste landstitel. Werder wist vooraf al dat er weinig aan te doen zou zijn. Bayern rook bloed en begon ook met veel druk naar voor aan de wedstrijd. Maar de thuisploeg bleef redelijk lang in de wedstrijd tot... de onvermijdelijke Lewandowski toesloeg.

TOOOR | Robert Lewandowski zet Bayern op weg naar de titel! 🔥#SVWFCB pic.twitter.com/0GRdDlOXwn — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 16, 2020

De topspits ontsnapte aan de buitenspelval na een goeie pass van Boateng, de rest was voor de Pool een eitje. Alhoewel ze maar één keer scoorden, was de dominantie van de bezoekers veel groter dan de cijfers uitdrukten. Werder kwam er in de tweede helft amper nog aan te pas.